AYM Başkanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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AYM Başkanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

AYM Başkanı\'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Zafer'in milli egemenlik ve Cumhuriyet'in temeli olduğunu vurgulayarak, Anayasa'nın üstünlüğü ve temel hakları koruma görevini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer, Milli Mücadele'yi kesin sonuca ulaştırmış; vatanın bağımsızlığını güvence altına alarak milli egemenliğe dayanan yeni bir devletin kuruluşuna giden yolu açmıştır" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bu tarihi zaferle perçinlenen milli egemenlik şuuru, Cumhuriyetimizin ve anayasal düzenimizin sarsılmaz temelidir" dedi.

Özkaya, şunları kaydetti:

"30 Ağustos, milletimizin bağımsız yaşama iradesini tarihe kahramanlık destanı olarak yazdığı, istiklal mücadelesini eşsiz bir zaferle taçlandırdığı dönüm noktasıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer, Milli Mücadele'yi kesin sonuca ulaştırmış; vatanın bağımsızlığını güvence altına alarak milli egemenliğe dayanan yeni bir devletin kuruluşuna giden yolu açmıştır.

Bu tarihi zaferle perçinlenen milli egemenlik şuuru, Cumhuriyetimizin ve anayasal düzenimizin sarsılmaz temelidir.

Büyük Zafer'in ruhu, milletimizin ortak hafızasında ve devletimizin temel değerlerinde tüm canlılığıyla yaşamaktadır. Şanlı tarihimizden devraldığımız bu köklü miras, demokratik hukuk devletimizi geleceğe taşıyan en güçlü dayanaklardan biridir. Anayasa Mahkemesi olarak bizler de bu anlayışın ışığında, Anayasa'nın üstünlüğünü ve temel hak ve özgürlükleri koruma görevimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Büyük Zafer'in 104'üncü yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum.

Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Anayasa Mahkemesi, Kadir Özkaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM Başkanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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