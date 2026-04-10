AYM Başkanı Pakistan’da İkili Görüşmelerde Bulundu

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de görüşme gerçekleştirdi.

AYM'den yapılan açıklamaya göre, Özkaya, beraberindeki AYM heyetiyle ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına çalışma ziyareti gerçekleştirdiği Pakistan'da çeşitli temaslarda bulundu, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü.

AYM heyetinin Pakistan ziyareti kapsamında ilk olarak, AYM ile Pakistan Yüksek Mahkemesi arasında yargısal iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Mutabakat zaptı imza töreninde konuşan Özkaya, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin diplomatik ilişkilerin çok ötesinde olduğunu, tarihsel dayanışma, karşılıklı saygı ve kardeşlik duygularına dayanan güçlü bir dostluğun ürünü olduğunu bildirdi.

Özkaya, "Milletlerimiz tarih boyunca birbirlerinin sevinçlerini ve zor zamanlarını paylaşmış, ihtiyaç duyduklarında birbirlerine destek olmuştur. Bugün imzalayacağımız bu iş birliği anlaşması, ülkelerimiz arasındaki kadim dostluk bağlarının yüksek yargı organları seviyesindeki somut ve kıymetli bir yansımasıdır." görüşünü paylaştı.

Yüksek mahkemeler arasında tesis edilen kurumsal bağların, ortak sorunlara kolektif çözümler üretmenin yanı sıra farklı hukuk pratiklerinden beslenmeyi de mümkün kılan bir tecrübe havuzu oluşturduğuna işaret eden Özkaya, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi olarak bizler uluslararası yargı diyaloğunu son derece değerli görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şerif'ten "kardeşlik" vurgusu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Yüksek Mahkemesi programının ardından AYM Başkanı Özkaya ve beraberindeki heyeti, kabul etti.

AYM heyetinin Pakistan'da bulunmalarından memnuniyet duyduğunu dile getiren Şerif, Türkiye ve Pakistan arasında yüzyıllardır süregelen kardeşlik ilişkilerinin bulunduğunu bildirdi.

Adaletin daha hızlı sağlanması için her iki ülkenin teknolojinin kullanımına ilişkin potansiyele sahip olduğunu belirten Şerif, bu alanda deneyimlerin paylaşılmasının önemine vurgu yaptı. AYM heyetinin ziyareti kapsamında imzalanan mutabakat zaptının da bu yönde atılan önemli bir adım olduğunu aktaran Şerif, iki ülkenin iklim değişikliği, terörizmle mücadele, göç ve diğer alanlarda yasalar ve bunların uygulanması konularında da birbirlerinin deneyimlerinden yararlanabileceğini ifade etti.

Gösterdikleri misafirperverlik için Başbakan Şerif'e teşekkürlerini ileten AYM Başkanı Özkaya, Anayasa Mahkemesinin deneyimlerini paylaşmak üzere Pakistan ile bir pilot proje başlatmaya hazır olduklarını bildirdi.

Ayrıca, Özkaya ve beraberindeki AYM heyeti, Pakistan Federal Anayasa Mahkemesi Başkanı, Pakistan Federal Hukuk ve Adalet Bakanı, Pakistan Başsavcısı, Pakistan Yüksek Mahkeme Barolar Birliği Başkanı ve Lahor Yüksek Mahkemesi Başkanı ile de görüşme gerçekleştirdi.

AYM heyetinin Pakistan temaslarına, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da eşlik etti.