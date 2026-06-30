AYM'den CMP'ye İsim Değişikliği Redd edildi - Son Dakika
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AYM'den CMP'ye İsim Değişikliği Redd edildi

30.06.2026 11:01
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Anayasa Mahkemesi, CMP'nin ismini reddederken amblemini CHP ile benzerlikte buldu ve hükümsüz kıldı.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin talebi üzerine Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin (CMP) ismi ve amblemine ilişkin başvurusunu karara bağladı. AYM, partinin isminin hükümsüzlük istemini reddederken, amblemin CHP'nin amblemiyle benzerlik taşıdığı gerekçesiyle hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verdi.

CHP, AYM'ye yaptığı başvuruda, CMP'nin "ismi ve ambleminin kendi parti adı ve amblemiyle benzerlik taşıdığını, seçmen nezdinde karışıklığa yol açabileceğini belirterek, isim ve amblemin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verilmesini" talep etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise CHP ile Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin isim ve amblemlerinin karışıklığa yol açacak şekilde benzer olmadığı gerekçesiyle, CMP'nin isim ve ambleminin hükümsüzlüğü talebinin reddedilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

İSİM YÖNÜNDEN RET KARARI VERİLDİ

AYM'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararında, "siyasi partilerin seçmenlere verecekleri mesajları daha anlamlı kılmak ve hitap ettikleri seçmen kitlesinin önemsediği değerlere sahip çıktıklarını göstermek için 'cumhuriyet, millet, adalet, demokrasi, özgürlük, milli ve hak' gibi kelimeleri, söz konusu kelimeler siyasi parti siciline kayıtlı başka bir siyasi parti isminde yer alsa dahi, parti isimlerinde karışıklığa yol açmamak kaydıyla kullanabilecekleri" belirtildi.

AYM, "Cumhuriyet" kelimesinin birden çok parti tarafından kullanılabileceğine işaret ederek, CMP isminin CHP'nin adıyla karışıklığa yol açacak benzerlik taşımadığına karar verdi. Mahkeme, isim yönünden yapılan hükümsüzlük ve sicilden terkin talebini reddetti.

"CUMHURİYETÇİ MİLLETİN PARTİSİ'NİN AMBLEMİ HÜKÜMSÜZDÜR"

Amblem yönünden ise Yüksek Mahkeme, CMP'nin amblemini CHP'nin amblemiyle karşılaştırarak, her iki logoda da öne çıkan unsurun "altı ok" figürü olduğunu belirtti.

Mahkeme, "CHP" ve "CMP" rumuzlarının da benzerlik taşıdığına dikkati çekerek, amblemin seçmende yanılgıya yol açabileceği sonucuna vardı. AYM, bu nedenle CMP'nin ambleminin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verdi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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