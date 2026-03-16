AYM'den Disiplin Hapsi Kararına İhlal

16.03.2026 12:11
Anayasa Mahkemesi, disiplin hapsi kararının denetim hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), duruşma düzenini bozduğu iddiasıyla duruşma salonundan atılan ve disiplin hapsi cezası verilen sanığın başvurusunda, Anayasa'nın 36. maddesinde güvenceye alınan hükmün denetlenmesini talep etme hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Nevşehir'de "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından hakkında dava açılan bir sanık, davanın ikinci celsesinde mahkeme hakimiyle "tanık beyanının duruşma zaptına yanlış yazıldığı" iddiasıyla tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine hakim, sanığın salondan çıkarılması talimatını verdi.

Duruşma salonundan çıkarılması kararına direnen sanık, kolluk kuvvetleri tarafından zorla dışarı çıkarıldı.

Mahkemece, "duruşma düzenini bozduğu" gerekçesiyle sanığa bir gün disiplin hapsi cezası uygulanmasına karar verildi. Kararın başsavcılığa gönderilmesi üzerine sanık, bir günlük disiplin hapsi cezasını çekti, ardından serbest bırakıldı.

Sanık, hakkında disiplin hapsi kararı verilmesi nedeniyle hükmün denetlenmesini talep etme hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek, AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan hükmün denetlenmesini talep etme hakkının ihlal edildiğine karar verdi, ayrıca başvurucuya 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, duruşmanın düzeni ve disiplinini sağlamak amacıyla verilen disiplin hapsi kararlarının "mahkeme kararı" niteliğinde olduğu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) uyarınca bu kararlara karşı itiraz yoluna başvurulamadığı belirtildi.

Öngörülen amacın gerçekleşmeyecek olması halinde, ilgiliye daha ağır disiplin cezası verilmesinin Anayasa'ya aykırı olmadığı, kanun koyucunun bu konuda takdir yetkisinin bulunduğu aktarılan kararda, bunun ise "orantılı olması gerektiği" bildirildi.

"Hedeflenen amaca ulaşılması için hakka en az müdahale teşkil eden aracın seçilmesinin gerekli olduğu aktarılan kararda, şunlara yer verildi:

"Hürriyeti bağlayıcı niteliği olan yaptırımların hafif nitelikte olduğunun değerlendirilmesi mümkün değildir. Hakimin otoritesinin kesintisiz korunması amacı, söz konusu kararın derhal yerine getirilmesi dışındaki seçeneklerle de sağlanabilir. Bu tür kararlara karşı acele kanun yollarının açılması ve incelemenin kısa sürede yapılmasının öngörülmesi yoluyla da bu amaca ulaşılabilir. Diğer alternatifler değerlendirilmeden disiplin hapsi kararına karşı denetim imkanının tanınmaması nedeniyle hükmün denetlenmesini talep etme hakkına yönelik müdahalenin gerekli olmadığı sonucuna varılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle hükmün denetlenmesini talep etme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir."

