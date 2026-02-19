AYM'den Grev Hakkı İhlali Kararı

(ANKARA) - DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 2017 yılında Asil Çelik iş yerinde grevin ertelenmesinin hak ihlali olduğuna hükmederek sendikaya 70 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdiğini açıkladı. Açıklamada, "Grev hakkımızı grevle kazanmaya devam edeceğiz" denildi.

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, Aanayasa Mahkemesi'nin Asil Çelik iş yerindeki grevin ertelenmesine ilişkin verdiği kararla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "2017 yılında ertelenen Asil Çelik grevimiz için Anayasa Mahkemesi (AYM), hükümet aleyhine karar verdi. Sendikamıza ödenecek 70 bin lira manevi tazminat, grevlerimizde üyelerimize destek olmak için kullanılacak" denildi.

Açıklamada, söz konusu kararın sendikanın grevlerinin Bakanlar Kurulu kararıyla durdurulmasına yönelik AYM'nin aldığı ikinci hak ihlali kararı olduğu belirtilerek, "Grev hakkımızı grevle kazanmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

"Grev ertelemesi, grevin durdurulması anlamına geliyor"

Açıklamada, 2017 yılında Asil Çelik işyerinde toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine alınan grev kararının dönemin Bakanlar Kurulu tarafından "milli güvenliği bozucu nitelikte" olduğu gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendiği anımsatılarak, "Bilindiği üzere grev ertelemesi, pratikte grevin bir daha başlatılmamak üzere durdurulması anlamına geliyor. AYM, grev erteleme kararının Anayasa'ya aykırı olduğunu tespit etti ve sendikamıza 70 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi" denildi.

Sendikanın grev erteleme kararına karşı Danıştay'da dava açtığı ancak bu talebin reddedildiği, temyiz başvurusunun da 2021 yılında reddedildiği belirtilen açıklamada, bunun üzerine 30 Temmuz 2021 tarihinde AYM'ye başvurulduğu ve başvurunun 25 Aralık 2025 tarihli kararla sonuçlandığı bildirildi.

"Sendika hakkının ihlal edildiği tespit edildi"

Açıklamada, AYM kararında grev ertelemesinin "anayasal haklara demokratik toplumda gerekli olmayan ve ölçüsüz müdahalelere yol açabileceği"nin belirtildiği aktarılarak, "AYM ayrıca, grev erteleme kararıyla anayasal bir hak olan grev ve toplu sözleşme hakkının kullanılmasının fiilen anlamsız hale geldiğini vurgulamıştır. Bir başka deyişle işçilerin grev silahının ellerinden alındığını belirten AYM, bu nedenle Anayasa'nın 51'inci maddesi ile güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğini tespit ederek, idarenin sendikamıza manevi tazminat ödemesine karar vermiştir" ifadelerine yer verildi.

"Grev yasakları sürüyor"

Açıklamada, grev ertelemesinin "bir 12 Eylül uygulaması" olduğu savunularak, "Başta AKP iktidarı olmak üzere son 46 yıldır iktidara gelen hiçbir hükümet bu uygulamaya dokunmamıştır. Grev uygulaması zorlaştırılmıştır; uygulamaya konan çok sayıda grev, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesinde Bakanlar Kurulu kararları, sonrasında Cumhurbaşkanı kararnameleriyle durdurulmuştur. Bu kararların keyfi olduğu AYM tarafından bir kez daha teyit edilmiştir" denildi.

Sendika, daha önce de 2015 yılında MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'ne ilişkin grev ertelemesi hakkında AYM'nin 2018 yılında hak ihlali kararı verdiğini anımsattı.

Açıklamada, "Hükümet grevleri yasaklamaktan vazgeçmeyerek suç işlemeyi sürdürüyor. Grev hakkı, işçilerin en temel, evrensel ve anayasal hakkıdır" denilerek, "Ülkeyi yönetenleri Anayasa'ya uyarak grev hakkımızı ihlal etmemeleri için uyarıyoruz. Biz grev hakkımızı grevle kazanmaya devam edeceğiz; çünkü haklıyız" ifadeleri kullanıldı.