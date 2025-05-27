AYM'den Kolluk Çalışanlarına Kınama Cezası İptali - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AYM'den Kolluk Çalışanlarına Kınama Cezası İptali

27.05.2025 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi, kolluk personelinin amirleri hakkında olumsuz sözler söylemesi durumundaki kınama cezasını iptal etti.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM) amirleri, üstleri veya aynı rütbedeki çalışma arkadaşlarının "işlem, eylemleri" hakkında olumsuz sözler söyleyen kolluk personelinin kınama cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Kanun hükmünü iptal etti. Yüksek Mahkeme, aynı düzenlemedeki,

amirleri, üstleri veya aynı rütbedeki çalışma arkadaşlarının "kişilikleri hakkında kötüleyici veya konuştuğu kişilerde kötü intiba bırakacak tarzda olumsuz sözler söylenmesi" halinde aynı cezanın verileceğine ilişkin kuralın iptal istemini ise reddetti.

AYM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, kolluk hizmetlerinde çalışan bir kişinin uyarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali talebiyle açtığı davaya bakan Denizli 2. İdare Mahkemesi, davada uygulama konusu Kanun hükmünü Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Denizli 2. İdare Mahkemesi, 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (g) bendinin Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararak, iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

İfade özgürlüğüne ölçüsüz bir sınırlama getirdiği savunuldu

Başvuru kararında, itiraz konusu kuralda, "kolluk personeline kınama cezası verilmesine dayanak olan olumsuz sözlerin belirsiz olduğu, söz konusu olumsuz sözler nedeniyle kolluk personelinin kınama cezasıyla cezalandırılmasının zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamadığı, bu durumun ifade özgürlüğüne ölçüsüz bir sınırlama getirdiği" savunuldu.

AYM, iptali istenen "amirleri, üstleri, aynı rütbedeki veya çalışma arkadaşları hakkında ve onların bulunmadığı ortamlarda işlem, eylem ve kişilikleri hakkında kötüleyici veya konuştuğu kişilerde kötü intiba bırakacak tarzda olumsuz sözler söyleyen kolluk personelinin kınama cezasıyla cezalandırılması"na ilişkin (g) bendinin iptal istemini görüştü.

AYM'den düzenlemeye kısmi iptal

Yüksek Mahkeme, Kanun'un ilgili bendindeki, "... işlem, eylem…" ibaresini iptal etti, bu ibare dışında kalan kısmının Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.

Gerekçede, AYM'nin, aynı Kanun'un bir başka maddesindeki, "görev içinde amir ya da üstlerinin eylem veya işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte söz söyleme ya da yazı yazma fiilinin disiplin suçu olarak düzenlenmesini" öngören ibareyi daha önce iptal ettiği hatırlatıldı.

Gerekçede, "İtiraz konusu kural bakımından da anılan kararda belirtilen gerekçelerden ayrılmayı gerektirir bir durum bulunmamaktadır. Bu itibarla kuralın amirleri, üstleri, aynı rütbedeki veya çalışma arkadaşları hakkında ve onların bulunmadığı ortamlarda onların işlem ve eylemleri hakkında söylenen olumsuz sözlerin otoriteyi zedeleyen, kurumun hiyerarşik düzenine veya işleyişine zarar veren bir unsur taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın her türlü olumsuz sözün cezalandırılabilmesine imkan tanıdığı anlaşıldığından kuralla ifade özgürlüğüne getirilen sınırlamanın demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralın Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir" denildi.

Bendin kalan kısmının incelenmesi

Kuraldaki, "işlem ve eylem" ibaresinin iptaline karar veren Yüksek Mahkeme, kuraldaki, "amirleri, üstleri, aynı rütbedeki veya çalışma arkadaşları hakkında ve onların bulunmadığı ortamlarda kişilikleri hakkında kötüleyici veya konuştuğu kişilerde kötü intiba bırakacak tarzda olumsuz sözler söyleyen kolluk personelinin kınama cezasıyla cezalandırılması"na imkan veren ibarelerin iptal istemi ise reddetti.

Disiplin ve hiyerarşik düzenin ön planda olduğu kolluk kuvvetlerinde kurumun düzeninin, dolayısıyla hizmetin işleyişinin bozulmasına sebebiyet verebilecek nitelikte olumsuz yönde görüş ya da kanaat belirtilmesi hususunda bazı sınırlamaların ve yasakların getirilmesinin, toplumun asayiş ve güvenliğinde herhangi bir zafiyete neden olunmaması bakımından gereklilik taşımadığı aktarıldı.

Gerekçede, "Dava konusu kuralda düzenlenen fiilin kınama cezasıyla cezalandırılmasının yaptırım ile korunmak istenen hukuki değer ve elde edilmek istenen kamusal yarar karşısında bireye makul olmayan, orantısız bir külfet yüklemediği sonucuna varılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralın Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar vermiştir" denildi.

4 üye tüm bendin iptalini istedi

Çoğunluk kararına, Yüksek Mahkemenin 7 üyesi, "iptal talebinin reddi gerekeceğ" görüşüyle katılmadı.

İptal kararını yeterli bulmayan 4 üye ise kuralın tümden iptaline karar verilmesi gerektiğini belirtti. 4 üyenin karşı oy yazısında, "Kuralda yer alan 'olumsuz sözler söylemek', 'kötü intiba bırak'ma, 'kötüleyici' şeklindeki ibareler fevkalade subjektif değerlendirilmeye müsaittirler. Bu nedenle bu nitelikte olduğu iddia edilen sözlerin cezalandırılması kuralın bünyesindeki belirsizlik ve subjektif değerlendirme potansiyeli taşıması dolayısıyla ifade özgürlüğünün demokratik bir toplumda keyfi biçimde sınırlandırılmasına imkan sağlayabilir" denildi.

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Mahkeme, Sözler, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM'den Kolluk Çalışanlarına Kınama Cezası İptali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duyunca şaşıracaksınız İşte Galatasaray’ın yeni golcüsü Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Süper Lig özlemini 33 yıldır bitiremiyorlar Süper Lig özlemini 33 yıldır bitiremiyorlar
Hizmet sıfır, zam okkalı Beykoz Belediyesi’nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
Anadolu lezzeti Avrupa’ya damga vurdu Özel korumaya alındı Anadolu lezzeti Avrupa’ya damga vurdu! Özel korumaya alındı
Okan Buruk’tan taraftarı ayağa kaldıracak Osimhen sözleri Okan Buruk'tan taraftarı ayağa kaldıracak Osimhen sözleri
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı Avantajlı biletler yok sattı Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı
Eşinden tokat yiyen Macron’dan ilk açıklama Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
Okan Buruk’tan Mourinho’yu kızdıracak açıklama: Onu dikkate almadık Okan Buruk'tan Mourinho'yu kızdıracak açıklama: Onu dikkate almadık
Okan Buruk, takımdan ayrılacak iki yıldız ismi resmen duyurdu Okan Buruk, takımdan ayrılacak iki yıldız ismi resmen duyurdu
Sahibinin ’’telef oldu’’ diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi Sahibinin ''telef oldu'' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Türkiye havacılıkta en yakın rakibini solladı Türkiye havacılıkta en yakın rakibini solladı

12:37
PKK ne zaman silah bırakacak Efkan Ala’dan açıklama var
PKK ne zaman silah bırakacak? Efkan Ala'dan açıklama var
12:23
5 milyon kişiye tapu verilecek İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
11:29
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi Bahçeli kapıda karşıladı
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı
10:34
Papara operasyonunda yeni detaylar 5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
10:23
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
17:00
Cengiz İmren’den dikkat çeken çıkış Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi
Cengiz İmren'den dikkat çeken çıkış! Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi
16:46
29 gole katkı yapmıştı Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu kararı
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
16:39
Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
16:30
Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor Her an imzalar atılabilir
Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor! Her an imzalar atılabilir
16:26
Polis atamasında yeni dönem Bakan Yerlikaya detayları anlattı
Polis atamasında yeni dönem! Bakan Yerlikaya detayları anlattı
16:21
Altay Bayındır’ın pozisyonu İngiltere’de olay oldu: Bu hatayla Şampiyonlar Ligi’ni kaçırdık
Altay Bayındır'ın pozisyonu İngiltere'de olay oldu: Bu hatayla Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 12:57:09. #7.13#
SON DAKİKA: AYM'den Kolluk Çalışanlarına Kınama Cezası İptali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.