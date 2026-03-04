AYM'den Siyasi Partilere Mali Denetim Kararları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AYM'den Siyasi Partilere Mali Denetim Kararları

04.03.2026 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi, 14 siyasi partinin mali hesaplarını inceledi ve bazıları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesinin (AYM), 14 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tuğra Partisinin 2021, Milli Mücadele Partisinin 2021-2022, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Kürdistan Özgürlük Partisi, Devrimci İşçi Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi, Ulusal Parti, Hak ve Huzur Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisinin 2022 yılı, Demokratik Bölgeler Partisi ile Devrimci Sosyalist İşçi Partisinin 2022-2023 yılı kesin hesaplarının doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

Öte yandan, Türk Birliği Partisinin 2023-2024, Ulusal Parti, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi ile Ayyıldız Partisinin 2023 yılı kesin hesap incelemeleri sonucunda mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmadığı belirtildi.

Yüksek Mahkeme, hesap dışı gelir ve gider oluşturulmasının denetimi engellemeye yönelik eylemler olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bu gerekçelerle ilgili partiler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 111. maddesi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM'den Siyasi Partilere Mali Denetim Kararları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
Dursun Özbek’ten ’’maaşlar ödenmiyor’’ iddiasına net yanıt: Külliyen yalan Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan
Görüntü Türkiye’den Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
UEFA’dan Arda Turan’ın Türkiye talebine cevap İşte maçın oynanacağı stadyum UEFA'dan Arda Turan'ın Türkiye talebine cevap! İşte maçın oynanacağı stadyum

13:37
Ronaldo savaştan mı kaçtı Gündem olan soru sonunda yanıt buldu
Ronaldo savaştan mı kaçtı! Gündem olan soru sonunda yanıt buldu
13:30
İşte İran’a açık çek veren Burkina Faso’nun askeri gücü
İşte İran'a açık çek veren Burkina Faso'nun askeri gücü
13:09
İnfial yaratan BAE iddiası Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
13:01
İran’a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp
İran'a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp
13:00
Savaş sürerken Çin’den dikkat çeken adım Başarıyla fırlattılar
Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar
11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 13:48:35. #.0.4#
SON DAKİKA: AYM'den Siyasi Partilere Mali Denetim Kararları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.