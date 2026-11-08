AYM Genel Kurulu, üç partinin isim ve amblem başvurusunu 11 Kasım\'da ele alacak

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Demokratik Sol Parti (DSP), Anavatan Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin (BBP), bazı siyasi partilerin isim, rumuz ve amblemlerine ilişkin yaptığı başvuruları 11 Kasım'da görüşecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun gündeminde, Demokratik Sol Parti'nin amblemine iltibasa yol açacak şekilde benzer olduğu ileri sürülen Yeniden Umut Partisi amblemiyle ilgili başvuru yer aldı. Başvuruda, 3 Şubat 2026'da kurulan Yeniden Umut Partisi'nin, "mavi zemin üzerine beyaz güvercin" şeklindeki ambleminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olduğu ileri sürülerek, Kanun'un 104. maddesi uyarınca hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talep edildi.

Genel Kurul, Anavatan Partisi'nin isim, rumuz ve amblemine iltibasa yol açacak şekilde benzer olduğu ileri sürülen Anayol Partisi'nin kullandığı isim, rumuz ve amblemle ilgili başvuruyu da ele alacak. Başvuruda, söz konusu isim ve rumuz ile Türkiye haritası üzerinde arı figürünün kullanıldığı amblemin 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesi gereğince hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verilmesi istendi.