AYM Genel Kurulu, üç partinin isim ve amblem başvurusunu 11 Kasım'da ele alacak - Son Dakika
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AYM Genel Kurulu, üç partinin isim ve amblem başvurusunu 11 Kasım'da ele alacak

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AYM Genel Kurulu, üç partinin isim ve amblem başvurusunu 11 Kasım\'da ele alacak
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AYM Genel Kurulu, DSP, Anavatan ve BBP'nin isim, rumuz ve amblem benzerliğine ilişkin başvurularını 11 Kasım'da görüşecek. Başvurularda ilgili isim ve amblemlerin hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmesi talep ediliyor.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Demokratik Sol Parti (DSP), Anavatan Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin (BBP), bazı siyasi partilerin isim, rumuz ve amblemlerine ilişkin yaptığı başvuruları 11 Kasım'da görüşecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun gündeminde, Demokratik Sol Parti'nin amblemine iltibasa yol açacak şekilde benzer olduğu ileri sürülen Yeniden Umut Partisi amblemiyle ilgili başvuru yer aldı. Başvuruda, 3 Şubat 2026'da kurulan Yeniden Umut Partisi'nin, "mavi zemin üzerine beyaz güvercin" şeklindeki ambleminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olduğu ileri sürülerek, Kanun'un 104. maddesi uyarınca hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talep edildi.

Genel Kurul, Anavatan Partisi'nin isim, rumuz ve amblemine iltibasa yol açacak şekilde benzer olduğu ileri sürülen Anayol Partisi'nin kullandığı isim, rumuz ve amblemle ilgili başvuruyu da ele alacak. Başvuruda, söz konusu isim ve rumuz ile Türkiye haritası üzerinde arı figürünün kullanıldığı amblemin 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesi gereğince hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verilmesi istendi.

Büyük Birlik Partisi'nin başvurusunda ise 28 Eylül 2026'da kurulan Büyük Değişim Birlik Partisi ile 21 Eylül 2026'da kurulan Hakta Birlik Partisi'nin isimleri, rumuzları ve amblemlerinin 2820 sayılı Kanun'un 96. maddesine aykırı olduğu ileri sürüldü. Başvuruda, söz konusu isim, rumuz ve amblemlerin Kanun'un 104. maddesi uyarınca hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verilmesi talep edildi.

AYM Genel Kurulu, üç başvuruyu 11 Kasım'daki toplantısında inceleyecek.

Kaynak: ANKA
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