AYM'nin Siyasi Partiler Üzerine Kararları

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi, 16 siyasi partinin 2022-2023 mali denetim sonuçlarını açıkladı.

Anayasa Mahkemesinin (AYM), 16 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye İşçi Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Cumhuriyet ve İstiklal Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Al Sancak Partisi, Devlet Partisi ve Aydınlık Demokrasi Partisinin 2022, Sosyalist Emekçiler Partisi, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, Genç Parti, Halkın Kurtuluş Partisi, Büyük Birlik Partisi, Zafer Partisi ile 22 Temmuz 2025'teki kurultayında kapanma kararı alan Memleket Partisinin 2023, Türkiye Komünist Hareketi Partisi ile Türkiye İttifakı Partisinin ise hem 2022 hem de 2023'e ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

Yüksek Mahkeme, Devlet Partisi ile Aydınlık Demokrasi Partisinin 2022 kesin hesaplarının incelenmesinde, partilerin Genel Merkez kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir ve giderlerin belgelendirilmemesi nedeniyle parti sorumluları hakkında işlem tesis edilmesi adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

AYM, mali denetimi yapılan diğer siyasi partilerin belirtilen yıla ait kesin hesaplarının ise eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna hükmetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Görüntüler Kısmetse Olur Cansel’i çılgına çevirdi Sertaç Ortaç ile aşk mı yaşıyor Görüntüler Kısmetse Olur Cansel'i çılgına çevirdi! Sertaç Ortaç ile aşk mı yaşıyor?
Galatasaray’a çifte bayram Hepsi havaya uçacak Galatasaray'a çifte bayram! Hepsi havaya uçacak
Yeni işe soyunan genç, sabah uyanınca hayatının şokunu yaşadı Yeni işe soyunan genç, sabah uyanınca hayatının şokunu yaşadı
İstanbullular dikkat Saat 16.00 itibarıyla bu yollar trafiğe kapanıyor İstanbullular dikkat! Saat 16.00 itibarıyla bu yollar trafiğe kapanıyor
Japonya elektronik harp uçağını test etti İlk günden büyük tartışma çıktı Japonya elektronik harp uçağını test etti! İlk günden büyük tartışma çıktı

10:59
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
10:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten oyunculuk yapmış İşte oynadığı dizi
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten oyunculuk yapmış! İşte oynadığı dizi
10:35
Ava Yaman’ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
Ava Yaman'ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
10:23
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi
10:18
Asıl büyük dalga yolda Dev bankadan kıyamet senaryosu
Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu
09:48
Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 11:06:54. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.