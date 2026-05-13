AYM ve Çin Yüksek Mahkemesi Görüşmesi

(ANKARA)- AYM Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanlığının daveti üzerine Türkiye'ye gelen Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkan Yardımcısı Shen Liang ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, yüksek yargı kurumları arasındaki iş birliği ile yapay zeka ve dijital teknolojilerin yargı alanındaki kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Anayasa Mahmesi'nden (AYM) yapılan açıklamaya göre kabul, Başkan Kadir Özkaya'nın makamında gerçekleştirildi. Görüşmede Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, AYM Başkanvekili İrfan Fidan, Genel Sekreter Murat Azaklı ile Yargıtay Genel Sekreteri Mehmet Fatih Belviranlı de yer aldı.

Başkan Özkaya, Çin Yüksek Halk Mahkemesi heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, yüksek yargı kurumları arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının hukuk sistemlerinin gelişimine katkı sunduğunu ifade etti. Özellikle yapay zeka ve dijital teknolojilerin yargı hizmetlerinde kullanımının anayasa yargısı dahil hukuk alanında yeni imkanlar ve tartışma başlıkları ortaya çıkardığını kaydeden Özkaya, bu süreçte ülkeler arasındaki kurumsal iş birliği ve deneyim paylaşımının önem kazandığını vurguladı.

Temmuz ayında Çin Yüksek Halk Mahkemesine gerçekleştirilmesi planlanan ziyaretin iki ülke yüksek yargı kurumları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat olacağını belirten Özkaya, bu tür temasların karşılıklı anlayışın güçlendirilmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkan Yardımcısı Shen Liang da ev sahipliği için Başkan Özkaya'ya teşekkür ederek, yapay zeka ve teknolojik gelişmelerin hukuk alanında etkin ve doğru kullanımının yargı sistemleri açısından önemli bir çalışma alanı haline geldiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin anayasa yargısı alanındaki birikimini ve kurumsal kapasitesini takdirle takip ettiklerini belirten Shen Liang, Mahkemenin yalnızca Türkiye'de değil uluslararası yargı çevrelerinde de saygın bir konuma sahip olduğunu ifade etti. Shen Liang ayrıca, Türkiye'nin dünyadaki rolüne ve Çin ile ilişkilerine değinerek iki ülke yargı sistemleri arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.