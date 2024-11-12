Aynalı Kaya Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Nallıhan-Mudurnu arasında ulaşımı sağlayan Aynalı Kaya bölgesindeki yol yeniden ulaşıma açıldı.
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği yol ağındaki bölgede bir hafta önce başlatılan onarım çalışmaları tamamlandı.
Yol, ekiplerin çalışmalarının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
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