Aynı anneden doğdular ama üvey kardeş çıktılar! Tıp dünyası şokta
Aynı anneden doğdular ama üvey kardeş çıktılar! Tıp dünyası şokta

02.05.2026 14:21
İngiltere’de yaşayan ikiz kardeşler Michelle ve Lavinia Osbourne’un hayatı, yapılan DNA testiyle altüst oldu. Aynı anneden birkaç dakika arayla doğmalarına rağmen farklı babalara sahip oldukları ortaya çıkan kardeşler, son derece nadir görülen “heteropaternal süperfekundasyon” vakasıyla tıp literatürüne geçti.

İngiltere’de yaşayan 49 yaşındaki Michelle ve Lavinia Osbourne, yıllarca tek yumurta ikizi olduklarını düşündü. Ancak 2022 yılında yapılan ev tipi DNA testi, iki kardeşin aslında farklı babalardan dünyaya geldiğini ortaya çıkardı. Bu sonuç, aile geçmişlerine dair bildikleri her şeyi sorgulamalarına neden oldu.

TIPTA NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM

Uzmanlara göre bu durum, “heteropaternal süperfekundasyon” olarak adlandırılıyor. Bu nadir biyolojik olayda, bir kadının aynı adet döngüsünde birden fazla yumurta üretmesi ve bu yumurtaların farklı erkeklerden gelen spermlerle döllenmesi sonucu ikiz gebelik oluşuyor. Dünya genelinde bugüne kadar yalnızca yaklaşık 20 vaka kaydedildi.

ÇOCUKLUK BOYUNCA TEK DAYANAKLARI BİRBİRLERİYDİ

BBC International'ın haberine göre; zor bir çocukluk geçiren kardeşler, farklı bakım ortamlarında büyüdü. Hayatlarındaki en güçlü bağ ise her zaman birbirleri oldu. Lavinia, kardeşi için “Sahip olduğum tek şey oydu” derken, Michelle de “Dünyaya karşı sadece ikimiz vardık” sözleriyle aralarındaki bağı anlattı.

HAYATLARI ALTÜST OLDU

DNA sonuçları Lavinia için yıkıcı olurken, Michelle daha şüpheci bir yaklaşım sergiledi. Yapılan araştırmalar sonucunda Michelle kendi biyolojik babasını bulurken, Lavinia’nın babasının farklı bir kişi olduğu kesinleşti. Böylece ikiz kardeşlerin biyolojik olarak üvey olduğu gerçeği ortaya çıktı.

AİLELERİYLE YENİDEN TANIŞTILAR

İki kardeş, DNA sonuçlarının ardından biyolojik aileleriyle tanıştı. Lavinia, babasıyla güçlü bir bağ kurarken, Michelle ise kendi babasıyla tanışmasına rağmen hayatında yer vermemeyi tercih etti.

“BİZ HALA KARDEŞİZ”

Tüm bu şaşırtıcı gelişmelere rağmen iki kardeş, aralarındaki bağın değişmediğini vurguladı. Michelle, “O benim ikiz kardeşim, hiçbir şey bunu değiştiremez” derken, Lavinia ise yaşadıklarını “Biz bir mucizeyiz” sözleriyle ifade etti.

Kaynak: BBC

  • mert çelik mert çelik:
    ıyıkı grupta 2 erkek varmıs bıde 10 kısı alsaydı hepten tıp lıteraturu karısırmıs 2 0 Yanıtla
  • INeedUrLove Lover INeedUrLove Lover:
    Anneniz bir peynir türü bence onu anlamış oldunuz 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
