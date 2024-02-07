Aynı araçla ikinci kez alkollü yakalandı

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BURDUR'da, jandarma tarafından alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira ceza kesilen sürücü H.K., 12 saat sonra yine aynı araçla ve alkollü şekilde polis denetiminden kaçmaya çalışırken yakalandı. Aynı otomobille ikinci defa alkollü araç kullanırken yakalanan H.K.'ye polis de 21 bin 52 lira ceza yazdı.

Jandarma trafik ekipleri dün saat 09.00 sıralarında Ağlasun'un Yeşilbaşköy köyü yakınlarında trafik denetimi yaptı. Ekipler H.K.'nin kullandığı 32 FD 321 plakalı otomobili durdurdu. İnceleme sonrası sürücü H.K.'ye alkollü araç kullanmak suçundan 6 bin 439 lira, ruhsat sahibine de 12 bin 977 lira ceza yazıldı. Aynı otomobil bu kez dün saat 21.00 sıralarında kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı. Polis, Çeşmedamı Mahallesi Atabey Caddesi'nde otomobili durdurup, sürücüyü yakaladı. Yapılan incelemede otomobili kullanan kişinin yine H.K. olduğu ve sabah alkollü araç kullanmaktan ceza uygulandığı belirlendi. Yapılan ölçümde yine alkollü olduğu tespit edilen H.K.'ye bu defa 21 bin 52 lira, ruhsat sahibine de 12 bin 977 lira ceza yazıldı.