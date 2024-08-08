Güncel

Aynı göletten çıkmaya devam ediyor: 100'den fazla av sepeti topladı

Gölete bırakılan av sepetleri yüzlerce balığı telef etti

KASTAMONU - Kastamonu'da amatör balıkçı tarafından gölete atılmış 100'den fazla av sepeti çıkartıldı. Geçen hafta da göletten ekiplerin 150'd sepetinin toplandığını belirten amatör balıkçı, sepetler sebebiyle yüzlerce balığın telef olduğunu söyledi.

Kastamonu'da amatör olarak olta balıkçılığı yapan Ahmet Fikret Tamsezer, Daday ilçesinde bulunan Yumurtacu Göleti'nde balık tutmak isterken gölete atılan yüzlerce av sepetinin olduğunu fark etti. Balık tuttuğu sırada oltası da kırılan Ahmet Fikret Tamsezer, botuyla gölete açılarak kendi imkanlarıyla av sepetlerini çıkarttı. 100'den fazla av sepetini çıkartan Tamsezer, çıkaramadığı sepetler için de arkadaşlarından yardım istedi. Bolu ve Karabük'ten şamandıra gönderileceğini belirten Sezer, çıkarttığı av sepetlerinde yüzlerce balığın telef olduğunu söyledi.

Ekipler aynı göletten 150 adet av sepeti toplamıştı

Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından 1 hafta önce aynı göletten 150 adet av sepeti çıkartıldığını belirten Ahmet Fikret Tamsezer, "Balık tutmak için Yumurtacı Göletine gelmiştim. Balık tutarken ağıma av sepetleri takıldı. Oltam kırıldı. Ben de botumla gölete açılarak yine yüzlerce balık sepetini göletten çıkarttım. Fakat çıkamadıklarım da oldu. Şamandıra desteği gerekiyor. Bu yüzden Bolu ve Karabük'ten şamandıra gönderecekler. Şamandıra da gelince kalanları göletten çıkartacağız" dedi.