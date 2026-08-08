Aynı Gün Ölüm: Eşlerden İkisi de Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aynı Gün Ölüm: Eşlerden İkisi de Hayatını Kaybetti

Aynı Gün Ölüm: Eşlerden İkisi de Hayatını Kaybetti
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Bartın'da 30 yıllık evli çift Gülşen ve İsmail Ünlü, aynı gün arka arkaya vefat etti.

BARTIN'da 30 yıllık evli Gülşen Ünlü (50) tedavi gördüğü hastanede öldü. Aynı gün eşi için düzenlenen cenazede kalp krizi geçiren İsmail Ünlü (56) de yaşamını yitirdi. Çiftin cenazeleri yan yana toprağa verildi.

Hocaoğlu köyünde oturan ve 30 yıl aynı yastığa baş koyan 2 çocuk, 3 torun sahibi çiftten Gülşen Ünlü, bir süredir Ankara'da hastanede tedavi görüyordu. Cuma günü sabah saatlerinde hastanede vefat eden Gülşen Ünlü, Hocaoğlu köyüne getirildi. Burada cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı sırasında eşi İsmail Ünlü kalp krizi geçirerek, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmail Ünlü de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsmail Ünlü aynı köyde ikindide eşi Gülşen Ünlü'nün yanında toprağa verildi. Çiftin ölümü köyde büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: DHA

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