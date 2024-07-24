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Aynı kaderi yaşayan ikizler aynı gün ameliyat oldu

SİVAS - Sivas'ta yaşayan tek yumurta ikizleri, benzer hayat hikayeleriyle dikkat çekerken aynı gün oldukları ön çapraz bağı ameliyatlarıyla da dikkatleri üzerlerine çekti.

Sivas'ta yaşayan Orhan ve Furkan Şeker isimli 20 yaşındaki tek yumurta ikizleri, benzer hayatları ve genetik özellikleriyle hayrete düşürüyor. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıfta eğitim gören Furkan ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıfta eğitim gören Orhan, sadece okudukları bölümle değil, yaşadıkları bazı olaylarla aynı kaderi paylaşıyorlar.

Küçükken kaşlarının yarılmasıyla başlayan benzerlikler ilerleyen yıllarda halı sahada futbol oynarken ön çapraz bağlarını koparmalarıyla devam etti. Orhan, yaklaşık 5 yıl önce halı sahada futbol oynarken, Furkan ise 1 yıl önce aynı şekilde ön çapraz bağını halı sahada futbol oynarken koparttı. Bu durumu çok önemsemeyen ikizler, hastalıklarının ilerlemesi üzerine tedavi olmaya karar verdi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Öztemür'e başvuran ikizlere yapılan tetkikler sonrası ameliyata alındı. Aynı günde aynı ameliyathaneyi paylaşan ikizler başarılı bir şekilde gerçekleştirilen ön çapraz bağı ameliyatlarıyla sağlıklarına kavuştu.

"Kardeşimle aynı acıları çekiyoruz"

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Furkan Şeker, kardeşiyle aynı acıları çektiğini ifade ederek, "Arkadaşlarımla futbol oynarken birden ayağım kıt etti ve adalem koptu. Biraz öyle idare ettim. Yaza da ameliyat için gün almıştık. Kardeşimin ön çapraz bağı ise 5-6 sene önce okulumuzun halı sahasında futbol oynarken koptu. Benim adalemde kopunca aynı anda ameliyat olmak istedik. Kardeşimle aynı acıları çekiyoruz, empati kuruyoruz, garip bir durum. Top oynamaya daha devam etmem çünkü ameliyattan sonra baya ağrılarım oldu. Ameliyatın acısı kopma anının acısından daha fazla" dedi.

Küçükken de benzer olaylar yaşadılar

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Orhan Şeker ise, bu durumların tesadüf olmadığını söyleyerek, " Halı sahada futbol oynarken bir anda oldu, oyuna kendimi kaptırmışım. Kardeşimde ameliyat oldu. Buna benzer küçükken bazı olaylarda olmuştu. O düşmüştü kaşından yaralanmıştı ve dikiş atılmıştı. Ardından kısa bir süre sonrada hemen hemen aynı yerden benim kaşım yaralandı ve dikiş atılmıştı. Yaşadıklarımıza tesadüf diyorduk ama bundan sonrada fazla inanamıyoruz tesadüflere. Bu acıdan sonra futbola devam etmem biraz zor. Aramızda üniversite sınavında bile aramızda üç puan vardı. Yani o drece benzer şeyler" diye konuştu.

"Bilime ışık tutacaklar"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Öztemür, ikiz kardeşlerin bilime ışık tutacağını söyleyerek, "Çok nadir görebileceğimiz bir ameliyat oldu. İkiz kardeşler, Orhan beş yıl önce yaralanmış ve ön çapraz bağlarını yırtmış. Furkan ise bir yıl önce bir yaralanma geçirmiş ve ön çapraz bağlarını yırtmış. İkisini de art arda ameliyat ettik. Bu çok nadir bir durum aslında. Anatomileri birbirlerinin aynısı, genetikleri birbirlerinin aynısı. Bilime ışık tutacaklar ve ikisi de tıp öğrencisi. Dizlerinde boşluk hissi, takılma, dönme şikayetleri ile bize geldiler. İkisine de ön çapraz bağı ameliyatı yaptık, artı olarak Orhan'a menüsküs tamiri ve kıkırdak tamiri yaptık. Basketbol, futbol gibi spor yapanlara yada eğlence amaçlı halı sahada futbol oynayanlara maçtan önce en az 10-15 dakika süre ile ısınma hareketleri yapmalarını öneririm" şeklinde konuştu.