Aynur Kanbur Cinayetinde 3 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aynur Kanbur Cinayetinde 3 Gözaltı

Aynur Kanbur Cinayetinde 3 Gözaltı
09.06.2026 07:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de 10 yıl önce öldürülen dansçı Aynur Kanbur'un cinayetiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

ŞİŞLİ'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 'kasten öldürme' suçunun aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; 24.03.2016 günü Şişli ilçesi Fulya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Aynur Kanbur'un (49) ateşli silahla vurularak hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili faili meçhul dosyanın aydınlatılmasına yönelik 2026 yılında yeniden inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile olayı azmettirdikleri değerlendirilen F.K. ve S.K. isimli şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Bugün gerçekleştirilen operasyon kapsamında B.G., F.K. ve S.K. isimli toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Cinayet, Güncel, Şişli, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aynur Kanbur Cinayetinde 3 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Aydın’da boş arazide erkek cesedi bulundu Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu
Mardin’de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu
Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi
Bursa’da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı Bursa'da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı
Paşinyan seçimde zafer ilan etti Türkiye mesajı konuşmaya damga vurdu Paşinyan seçimde zafer ilan etti! Türkiye mesajı konuşmaya damga vurdu

07:21
Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı Afrikalı göçmen kafasını kesmeye çalıştı
Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı! Afrikalı göçmen kafasını kesmeye çalıştı
07:17
10 yıllık sır perdesi aralanıyor Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli yakalandı
10 yıllık sır perdesi aralanıyor! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli yakalandı
06:49
Bomba iddia: Özgür Özel, Genç Parti için Cem Uzan’ın kapısını çaldı
Bomba iddia: Özgür Özel, Genç Parti için Cem Uzan'ın kapısını çaldı
06:39
TBMM’yi gece yarısı alarma geçiren 6 bin kişilik kaos senaryosu
TBMM'yi gece yarısı alarma geçiren 6 bin kişilik kaos senaryosu
06:21
Trump’a soğuk duş NBA tarihinde bir ilk yaşandı
Trump'a soğuk duş! NBA tarihinde bir ilk yaşandı
02:01
Dünya Kupası öncesi tarihi skandal Milli Takımı narkotik köpekleriyle aradılar
Dünya Kupası öncesi tarihi skandal! Milli Takımı narkotik köpekleriyle aradılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 07:57:57. #7.13#
SON DAKİKA: Aynur Kanbur Cinayetinde 3 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.