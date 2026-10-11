Ayşe Dursunoğlu, Tokat\'ta babasının anısını palyatif servisin duvarlarına çizdi

Tokat'ta yaşayan mimari dekoratör Ayşe Dursunoğlu, Tokat Devlet Hastanesi'nde babasını kaybettiği servisin duvarlarını resimlerle süsledi.

Ayşe Dursunoğlu'nun babası İbrahim Dursunoğlu, birkaç yıl önce tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesi'nin palyatif bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Babasının tedavi gördüğü süreçte hastane koridorlarında çok zaman geçiren Dursunoğlu, babasının kaybının ardından boş duvarları renklendirmek istedi.

Bu talebini hastane yönetimine ileten Dursunoğlu, boya ve fırçalarını alarak beyaz duvarlara rengarenk ağaç, çiçek ve kelebek motifleri çizdi.

Dursunoğlu, AA muhabirine babasının kaybının ardından büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Hastaların ve yakınlarının psikolojilerine pozitif katkı vermek için duvarlara resimler çizmek istediğini ifade eden Dursunoğlu, "Onun anısını yaşatmak istedim. Palyatif bakım servisine geldim. Servisteki sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Babamın hatırasını yaşatmak için servisinin duvarlarına resimler yaptım." dedi.

Palyatif bakım servisindeki resimleri tek başına yaptığını anlatan Dursunoğlu, "Resimleri yapmam 3 gün sürdü. Gece geç saatlere kadar şükürler olsun çalıştım. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Herhangi bir korkum kesinlikle yoktu. Resimde kesinlikle hata olabileceğini düşünmüyorum. İnsanın hayal gücünü yansıttığı müthiş bir şey. Bence insan fırça ve renklerle ne çizerse güzel olacağını düşünüyorum. Bu düşünce ile yola çıktım. Babamın hatırasını yaşatmak için bu duygularla ilerledim. O yüzden korkusuzca boyadım." diye konuştu.

"Hasta yakınlarından çok güzel mesajlar aldım"

Dursunoğlu, serviste resim yaparken hasta yakınlarının kendisini dikkatle izlediklerini ve teşekkür ettiklerini söyledi.

"Hasta yakınlarından çok güzel mesajlar aldım." diyen Dursunoğlu, şunları ifade etti:

"Hasta yakınlarıyla birlikte boyalar yaptık. Çok güzel dakikalar geçirdik. Bundan çok mutluyum çünkü insanların resimlerime baktığında iyi hissetmesi, biraz da olsa hastane ortamında 'İyi hissettik, güzel oldu' diye dönüşlerin olması, beni çok mutlu etti."