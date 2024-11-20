Ayşe Kulin, İzmir Sanat Söyleşileri\'nde Edebiyat Severlerle Buluşuyor

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Sanat Söyleşileri'nin bu ayki konuğu, yazar Ayşe Kulin olacak. Kulin, edebiyatseverlerle 28 Kasım Çarşamba günü İzmir Sanat'ta bir araya gelecek.

Adı: Aylin, Sevdalinka, Nefes Nefese, Füreya ve Veda gibi eserlere imza atan yazar Ayşe Kulin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Sanat Söyleşileri programının bu ayki konuğu olacak. İzmirli şair Tuğrul Keskin'in moderasyonu ile İzmir Sanat'ta düzenlenecek söyleşi, 28 Kasım Çarşamba günü 18.45'te başlayacak. Kulin, edebiyat serüvenini aktarırken, katılımcıların sorularını da yanıtlayacak.

Tanınmış edebiyatçıların, sanatçıların Tuğrul Keskin tarafından konuk edildiği İzmir Sanat Söyleşileri; kültür, sanat ve gündem üzerine konuşmaların yanı sıra o gün ağırlanan konuğun güncel üretimlerine ve sanat yaşamına dair sohbetlere de sahne oluyor.