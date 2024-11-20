Ayşe Kulin, İzmir Sanat Söyleşileri'nde Edebiyat Severlerle Buluşuyor - Son Dakika
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Ayşe Kulin, İzmir Sanat Söyleşileri'nde Edebiyat Severlerle Buluşuyor

Ayşe Kulin, İzmir Sanat Söyleşileri\'nde Edebiyat Severlerle Buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İzmir Sanat Söyleşileri'nde bu ayki konuğu ünlü yazar Ayşe Kulin olacak. Kulin, edebiyat serüvenini paylaşacak ve katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

20.11.2024 10:23  Güncelleme: 10:31
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Sanat Söyleşileri'nin bu ayki konuğu, yazar Ayşe Kulin olacak. Kulin, edebiyatseverlerle 28 Kasım Çarşamba günü İzmir Sanat'ta bir araya gelecek.

Adı: Aylin, Sevdalinka, Nefes Nefese, Füreya ve Veda gibi eserlere imza atan yazar Ayşe Kulin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Sanat Söyleşileri programının bu ayki konuğu olacak. İzmirli şair Tuğrul Keskin'in moderasyonu ile İzmir Sanat'ta düzenlenecek söyleşi, 28 Kasım Çarşamba günü 18.45'te başlayacak. Kulin, edebiyat serüvenini aktarırken, katılımcıların sorularını da yanıtlayacak.

Tanınmış edebiyatçıların, sanatçıların Tuğrul Keskin tarafından konuk edildiği İzmir Sanat Söyleşileri; kültür, sanat ve gündem üzerine konuşmaların yanı sıra o gün ağırlanan konuğun güncel üretimlerine ve sanat yaşamına dair sohbetlere de sahne oluyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayşe Kulin, İzmir Sanat Söyleşileri'nde Edebiyat Severlerle Buluşuyor - Son Dakika

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