Ayşe Kulin, Kadıköy'de Okurlarıyla Buluşuyor

13.03.2026 11:38  Güncelleme: 12:11
Kadıköy Belediyesi, Ayşe Kulin'i düzenleyeceği söyleşi ile edebiyatseverlerle buluşturacak. "Hayat, Hikayeye Dönüşünce: Ayşe Kulin ile Romanın Tanıklığı" başlıklı etkinlik, 15 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kadıköy Belediyesi Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi'nde (TESAK), Türk edebiyatının önemli yazarlarından Ayşe Kulin, edebiyatseverlerle bir araya gelecek. "Hayat, Hikayeye Dönüşünce: Ayşe Kulin ile Romanın Tanıklığı" başlıklı söyleşi, 15 Mart Pazar günü saat 14.00'te TESAK Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Didem Bayındır'ın moderatörlüğünde yapılacak söyleşide, edebiyatın hafızayı nasıl koruduğu, geçmişin anlatıya nasıl dönüştüğü ve romanın bir tanıklık biçimi olarak ne ifade ettiği konuşulacak.

Romanlarında, Türkiye'nin yakın tarihini, toplumsal değişimleri ve güçlü insan hikayelerini yalın bir anlatımla işleyen Ayşe Kulin, eserlerinde çoğu zaman gerçek yaşam öykülerinden ve tarihsel olaylardan ilham alıyor. Adı: Aylin, Nefes Nefese, Sevdalinka, Veda, Kanadı Kırık Kuşlar ve Umut: Hayat Akan Bir Sudur gibi çok satan romanlarıyla tanınan Kulin, özellikle biyografik romanlarında belgesel niteliği taşıyan anlatım tarzıyla öne çıkıyor.

Kaynak: ANKA

