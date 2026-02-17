Ayşe Naz Kara, Copernicus Olimpiyatı\'nda Dünya Birincisi Oldu

HATAY'da yaşayan lise öğrencisi Ayşe Naz Kara (17), Uluslararası Copernicus Olimpiyatı'nda 'Doğa Bilimleri' dalında dünya birincisi oldu. Kara, " Dünya birincisi olmak hem çok şaşırtıcı hem de inanılmaz bir his" dedi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde özel bir lisede okuyan Ayşe Naz Kara, ABD'nin Houston kentinde 21-26 Ocak tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Copernicus Olimpiyatı'nda Doğa Bilimleri dalında, dalının ilk aşamasında tüm soruları doğru yanıtladı. Kara, NASA ve Rice Üniversitesi iş birliğiyle ABD'de düzenlenen dünya finallerine 2 bin dolarlık tam bursla davet edildi. NASA profesörlerinden ders alan Kara, Rice Üniversitesi'nde gerçekleştirilen finallerde dünya birincisi olarak 'Absolute Winner' (Tartışmasız Kazanan) ünvanını kazandı. Madalyasını NASA profesörü Dr. Kumar Krishen'in takdim ettiği Kara, Türk bayrağı açarak salonda dalgalandırdı. Ayrıca yarışma sonrasında üniversite başvuruları için NASA profesöründen referans teklifi aldı.

'HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN ZOR SORULARDI'

Kara, dünya finallerine tam bursla katılmasına rağmen ulaşım sponsorlarını kendi bulduğunu belirterek, "Daha önce de Uluslararası Yapay Zeka Olimpiyatları Türkiye milli takımına seçilerek, Çin'de ülkemizi 80 ülke arasında 23'üncü sıraya getirenlerden birisi olma şansı yakalamıştım. Uluslararası Copernicus Olimpiyatı'ndaki sorular, hayatımda gördüğüm en zor sorulardı. Dünya birincisi olmak hem çok şaşırtıcı hem de inanılmaz bir his. İleride ülkemi dünyanın farklı ülkelerinde temsil ederek, kazanacağım altın madalyalarla gururlandırmak istiyorum" dedi. UNICEF'in Türkiye'den seçtiği 14 Birleşmiş Milletler Genç Lideri'nden biri de olan Kara, uluslararası kongrelere katılarak çeşitli projeler yürütüyor. Ayrıca 'Geleceği Eşitle Projesi' kapsamında bin 500'den fazla gence gönüllü eğitim verdi.