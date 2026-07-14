Ayşe Tokyaz Cinayeti Davasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
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Ayşe Tokyaz Cinayeti Davasında Yeni Gelişmeler

Ayşe Tokyaz Cinayeti Davasında Yeni Gelişmeler
14.07.2026 14:19
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Cemil Koç, Ayşe Tokyaz cinayeti ve Ejegül Ovezova'nın ölümüyle ilgili yargılanıyor.

İSTANBUL'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı (22) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Cemil Koç'un, Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın ölümüne ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın 5'inci duruşması görüldü. Koç, savunmasında, "Düşme hususunun intihar olup olmadığının belirlenmesi için rapor aldırılmasını talep ediyorum" dedi.

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz 2025'te Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi de 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklandı.

Soruşturma sürerken, Cemil Koç'un, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023'te bir sitenin 8'inci katındaki daireden düşerek ölen birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın ölümünde de şüpheli olduğu belirlendi.

5'İNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Cemil Koç hakkında, Ejegül Ovezova'nın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-f maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasına taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden avukatlar ile gazeteciler katıldı.

'OLAYIN İNTİHAR OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ İÇİN RAPOR ALDIRILSIN'

Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Cemil Koç, savunmasında, "Daha önceki savunmalarımı tekrar ediyorum, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Düşme hususunun intihar olup olmadığının belirlenmesi için rapor aldırılmasını talep ediyorum. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

'İKİSİ DE KISKANÇTI, TARTIŞTIKLARINA ŞAHİT OLMADIM'

Duruşmada SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlenen Ejegül'ün arkadaşı E.Ö. ise "En son Ejegül ile konuştuğumda düğün hazırlığı yapıyordu. İkili birbirine çok değer veriyordu. Maktulün alkol problemi vardı. Ejegül de Cemil de çok kıskançtı. Ejegül bana her şeyini anlatırdı. Telefonla konuşuyorduk, en son onunla konuştuğumuzda da gayet normaldi. Tartıştıklarına şahit olmadım. Sanığın maktule karşı kavgasına şahit olmadım. Alkol nedeniyle Ejegül'ün bazen dengesini kaybettiği oluyordu. Diyeceklerim bundan ibarettir" diye konuştu.

DURUŞMA 16 EKİM'E ERTELENDİ

Savunmaların ve tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, duruşmaya tanık olarak çağrıldığı halde katılmayan Cemil Koç'un kardeşi C.K. hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına, soruşturma kapsamında Ejegül'ün evinde yapılan olay yeri incelemelerine ilişkin bilirkişi raporlarının beklenmesine ve dosyadaki bazı eksik hususların tamamlanması için Cemil Koç'un tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.

'BAĞIRIRSAN DAHA ÇOK VURURUM' DİYEREK DARBETTİ

Öte yandan, Cemil Koç'un Ejegül Ovezova'yı darbettiği görüntüler de ortaya çıkmıştı. Koç'un Ovezova'yı elleri ile ayaklarını bağlayıp yerde sürükleyerek tokat attığı anların yer aldığı görüntülerde, 'Bağırırsan daha çok vururum' dediği de görüldü.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

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