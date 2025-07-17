Ayşe Tokyaz Cinayeti için Müfettiş Görevlendirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili 1 mülkiye müfettişi ve 1 polis müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirilmiştir. Ayşe Tokyaz'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.