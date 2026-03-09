Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'den Kadın Fabrika Çalışanlarına Ziyaret - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'den Kadın Fabrika Çalışanlarına Ziyaret

09.03.2026 15:17  Güncelleme: 16:39
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Baycan Elektrik A.Ş. fabrikasında kadın çalışanlara yönelik düzenlenen sağlık seminerine katılarak, dayanışma mesajı verdi.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Baycan Elektrik A.Ş. fabrikasını ziyaret ederek, kadın çalışanlara yönelik düzenlenen kadın sağlığı seminerine katıldı.

Ünlüce, Baycan Elektrik A.Ş. fabrikasının kadın çalışanlarla bir araya gelerek, dayanışma ve farkındalık mesajı verdi. Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı iş birliğiyle yürütülen Kadın Sağlığı Seminer Programı'na katıldı.

8 Mart etkinlikleri kapsamında fabrikada düzenlenen seminer, EBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi tarafından organize edildi. Programda kadınların sağlık, haklar ve yaşam kalitesi konusunda bilinçlenmesi amaçlandı.

"Asla kendinizi yalnız hissetmeyin, birlikte güçlüyüz"

Seminerde konuşan Ünlüce, kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak dayanışma mesajı verdi. Ünlüce, "Eskişehir'in ilk kadın belediye başkanı olarak her zaman yanınızdayım. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin, birlikte güçlüyüz. İyi ki varsınız, iyi ki bu şehri birlikte güzelleştiriyoruz" dedi.

Programın ardından fabrikada üretim bandı gezisi gerçekleştirildi. Ziyarette Ünlüce'ye Yönetim Kurulu Üyesi Esen Kılıç ve Genel Müdür Engin Yılmaz eşlik etti.

Kaynak: ANKA

