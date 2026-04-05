Aysel\'in Hayvancılık Başarısı

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Aysel Büyükkeskin, devlet desteğiyle aldığı 15 düveden olan buzağılarla sürüsünü büyütme imkanı buldu.

Kırsal Umutlu Mahallesi'nde yaşayan Aysel Büyükkeskin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi"nden yararlanmak için geçen yıl Alaçam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.

Başvurusu olumlu bulunan Büyükkeskin'e, proje kapsamında 2 yıl ödemesiz, ardından 5 yıl taksitli ödemek üzere 1 milyon 375 bin lira krediyle hayvan başına aylık 1500 lira bir yıl boyunca sürecek hibe yem desteği verildi.

Verilen destekle kasım ayında 15 gebe düve alan Büyükkeskin, hayvanlarının doğum yapmasıyla da sürüsünü büyütme imkanı buldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de zaman zaman Büyükkeskin'in işletmesini ziyaret ederek teknik destek sağlıyor.

"Herkese tavsiye ediyoruz"

Büyükkeskin, AA muhabirine, "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında sahip olduklarının yanı sıra yeni hayvanlar da aldığını söyledi.

Aldığı büyükbaş hayvanların doğumunun aralık ayında başlayıp mart ayında tamamlandığını belirten Büyükkeskin, "Çok şükür, 15 yavrumuz oldu. Şu ana kadar üretimde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Memnunuz. Bu projeden faydalanacak olanlara da tavsiye ederiz. Allah herkese nasip etsin." dedi.

Dört çocukları bulunduğunu, eşiyle hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıklarını anlatan Büyükkeskin, "Bu işi ailece yapıyoruz. Hem geçimimizi sağlıyoruz hem de üretmeye devam ediyoruz. Şu anda kendi hayvanlarımızla 26 büyükbaş, 25 de buzağı olmak üzere 51 hayvanımız var. İnşallah bu işi daha da büyüterek sürdürmek istiyoruz. Kazancımız olduğu için herkese tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.