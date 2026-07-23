Aysel Seyhan: Kadın Şoförün Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aysel Seyhan: Kadın Şoförün Hikayesi

23.07.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aysel Seyhan, kamyon, otobüs ve minibüs şoförlüğü yaparak kadınlara örnek oluyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Aysel Seyhan, kamyon ve otobüs şoförlüğünün ardından şimdi de minibüste direksiyon sallıyor.

Çocuk yaşlarda şoförlüğe merak salan 42 yaşındaki Seyhan, liseyi bitirmesinin ardından motosiklet kullanmaya başladı.

Zamanla şoförlüğe ilgisi daha da artan Seyhan, 2006'da kamyonla şehirler arası yük taşımacılığı yaparak mesleğe ilk adımını attı.

Seyhan, kamyon şoförlüğünün ardından şehirlerarası yolcu otobüsünde direksiyon başına geçti.

Çeşitli otobüs firmalarında yaklaşık 15 yıl direksiyon sallayan Seyhan, uzun yolculukların artık kendisini yormasıyla mesleğini şehir içinde yapmaya karar verdi.

Çubuk ilçesinde 5 aydır şehir içi yolcu minibüsü kullanan evli ve bir çocuk annesi Seyhan, mesleğini severek sürdürüyor.

"Çocukluktan beri ilgimi çeken tek şey şoförlük"

Aysel Seyhan, AA muhabirine, çocukluk hayali olan mesleği yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Her gün direksiyon başına ilk günkü heyecanla oturduğunu anlatan Seyhan, çevresindekilerin de kendisini takdir ettiğini belirtti.

Seyhan, yaptığı işle kadınlara da güzel bir örnek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çocukluktan beri ilgimi çeken tek şey şoförlük. Olumlu karşılayan da olumsuz yaklaşan da oldu, ancak yolda beraber aynı ekmeği paylaştığımız için hemen değişti bakış açıları. Özellikle bayanlara diyorum ki azimli olun, cesaretinizi toplayın, yapamayacağımız hiçbir şey yok."

Seyhan, yaptığı işte en büyük desteği otobüs şoförü olan eşinden ve ailesinden gördüğünü dile getirdi.

Minibüste çalışırken özellikle kadınların kendisini takdir ettiğini belirten Seyhan, "Yolcular önümü kesiyorlar, bekletiyorlar, sarılıyorlar öpüyorlar, bunları görmek gurur verici. Bayanların gururu olduğumu düşünüyorum. Herkes beni tebrik ediyor, sarılan, öpen oluyor. Beni kendi çocukları gibi bağırlarına basıyorlar." diye konuştu.

Seyhan, sağlığı elverdiği sürece mesleğini yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Seyhan, Güncel, Ulaşım, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aysel Seyhan: Kadın Şoförün Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı
Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti Bir aileyi ayıran kaza Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti! Bir aileyi ayıran kaza
Küçükçekmece’de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı saldırı Küçükçekmece'de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı saldırı
Turizm cennetinde cehennem sıcağı: Termometreler 44 dereceyi gördü Turizm cennetinde cehennem sıcağı: Termometreler 44 dereceyi gördü
Maça gelmeyen Aziz Yıldırım’ın nerede olduğu ortaya çıktı Maça gelmeyen Aziz Yıldırım'ın nerede olduğu ortaya çıktı

12:04
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
11:44
Bir dönemin sonu Bu tutarlar artık ATM’den çekilemeyecek
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek
11:36
Polis, öğretmen, doktor Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
11:23
Gözaltındaki Ezel Akay’ın evinden şok görüntüler Kenevir tarlasına çevirmiş
Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş
10:40
Yazışmalar ortaya çıktı Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
09:28
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 12:25:08. #7.13#
SON DAKİKA: Aysel Seyhan: Kadın Şoförün Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.