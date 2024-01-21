Ayvacık\'ta 33 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 33 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık'ta, Sahil Güvenlik Mobil Radarı 'MORAD-12' tarafından ilçe açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Güvenlik botu tarafından, lastik bottaki 33 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarıla kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından Ayvacık ilçesinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.