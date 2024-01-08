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Çanakkale'de lastik bot içinde 40 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de lastik bot içinde 40 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik bot içinde seyahat eden 40 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Çanakkale\'de lastik bot içinde 40 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı
08.01.2024 - 09:55,
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-20" bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri durdurdukları hareketli lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de lastik bot içinde 40 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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