Ayvacık'ta Çöken Köprü Yeniden Yapılıyor - Son Dakika
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Ayvacık'ta Çöken Köprü Yeniden Yapılıyor

Ayvacık\'ta Çöken Köprü Yeniden Yapılıyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak sonrası çöken köprünün yapımına başlandı.

18.02.2025 13:46
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çöken köprünün yapımına başlandı.

İlçeye bağlı Koyunevi köyü sahilinde bulunan dere üzerindeki köprünün, dün etkili olan sağanak nedeniyle çökmesinin ardından Ayvacık Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Ayvacık Kaymakamlığından yapılan açıkyamada, "Sağanak yağış sebebiyle Sokakağzı- Sivrice koyları arasında bulunan dere yatağımız içerisinde menfez yenileme çalışmaları başlamıştır. Ulaşıma kapatılan sahil yolu bağlantımız da en kısa sürede açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Köprü ve menfez çalışmalarının yarına kadar tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: AA

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