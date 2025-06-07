Ayvacık'ta Geleneksel Güreş Festivali'nde şehit Hakan Altıkatoğlu'nun anısı yaşatıldı

Samsun'un Ayvacık ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi'nde 15. Şehit Hakan Altıkatoğlu Güreş Festivali yapıldı.

Mahallede düzenlenen güreş festivali, şehit Hakan Altıkatoğlu'nun babası Mustafa Altıkatoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından yapılan güreşlere yaklaşık 60 pehlivan katıldı.

Bu yılın güreş ağalığına, iş insanı Ergün Altıkatoğlu seçildi, destek verenlere plaket verildi ve davetlilere yöresel yemekler sunuldu.

Mustafa Altıkatoğlu, şehit oğlumun hatırasını yaşatmak için her yıl bu organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

Altıkatoğlu, "Hayatta olduğum sürece bu geleneği sürdüreceğim. Ardımızdan da torunlarımız sürdürecek. Bu yıl 15'incisini gerçekleştirdik, halkımızdan gelen destek bizi gururlandırıyor." dedi.

Organizasyona Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Şükrü Tül, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Gökçe, Sahilköy Muhtarı Mehmet Kocadağ, başpehlivan Mehmet Dombay, eski güreş ağası Mehmet Kaya ile güreşseverler katıldı.