Ayvacık\'ta Kamyon Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde önceki gün freni boşalan kamyonun karıştığı kazada yaralananlardan biri hastanede hayatını kaybetti.

Umut A. idaresindeki 10 HH 628 plakalı talaş yüklü kamyonun karıştığı kazada ağır yaralanan İbrahim Sakin tedavi gördüğü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Sakin'in cenazesinin bugün Küçükkuyu'nun Ahmetçe köyünde ikindi vakti toprağa verileceği bildirildi.

Bankta otururken, kazaya karışan kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanan Satılmış Arslan'ın ÇOMÜ Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği, yaralılar Bektaş Duran ve Suriye uyruklu Subhi El Aziz'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Önceki gün Balıkesir yönüne giderken freni boşalan kamyon, Küçükkuyu beldesi Sahil Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında bekleyen 34 FER 406, 17 AFZ 820, 34 LA 2606, 17 HU 792 plakalı araçlara çarparak devrilmiş, kazada 2'si ağır 4 kişi yaralanmıştı.