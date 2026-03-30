Ayvacık'ta Minibüs Kazası: Baba ve Oğul Yaralandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan minibüsün şoförü Bayram Yoldaş ve yanındaki oğlu Ramazan Yoldaş yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Ayvacık-Ezine yolu üzerindeki Bahçeli köyü sapağında meydana geldi. Bayram Yoldaş yönetimindeki 17 AGM 015 plakalı minibüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan minibüs refüjdeki ağaca çarparak durabildi.
Kazada minibüs şoförü Bayram Yoldaş ve yanındaki oğlu Ramazan Yoldaş yaralandı. Yaralılar ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan baba-oğulun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK, (Çanakkale),
