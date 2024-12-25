Ayvacık'ta Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede 2 gündür etkili olan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı tarla ve arazileri su bastı, Ayvacık- Küçükkuyu bağlantı yolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Ayvacık Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun çatısında sağanak ve rüzgarın etkisiyle hasar meydana geldi. Küçükbaş hayvan üreticisi Hasan Kara'nın ağılı, yağmur suyu nedeniyle zarar gördü.