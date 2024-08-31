Çanakkale\'de sürüklenen lastik bottaki 4 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botları "TCSG-28" ve "KB-119" bölgeye yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.