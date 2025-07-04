Samsun'un Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
İlçede etkili olan sağanak sonucu Yenice Mahallesi'nde 45 haneye ulaşımın sağlandığı yolda toprak kayması oluştu.
Toprak kayması sonucu yol kısmen ulaşıma kapandı. Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edilerek, yolda güvenlik önlemi alındı.
Yürütülen çalışmanın ardından yol, tamamen ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Ayvacık'ta Toprak Kayması - Son Dakika
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