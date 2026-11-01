Fenerbahçe'de Nene'nin yerine bedava dünya yıldızı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Nene'nin yerine bedava dünya yıldızı

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Fenerbahçe\'de Nene\'nin yerine bedava dünya yıldızı
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Fenerbahçe\'de Nene\'nin yerine bedava dünya yıldızı
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Fenerbahçe'nin devre arasında Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene ile yollarını ayırması beklenirken, sarı-lacivertlilerin bir süredir boşta olan Jadon Sancho için girişimlere başlayacağı iddia edildi.

Süper Lig'de zirve yarışından uzak kalan Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi öncesinde hareketli saatler yaşanıyor. 

NENE İLE YOLLAR AYRILACAK

Sarı-lacivertli yönetimin, sezon içerisinde beklentilerin altında kalan Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene ile ocak ayında yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Nene'nin yerine bedava dünya yıldızı

YERİNE JADON SANCHO

Hücum hattını dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin, bir süredir kulüpsüz olan ve bonservisi elinde bulunan Jadon Sancho’yu gündemine aldığı iddia edildi. İngiliz yıldızın temsilcisiyle ilk temasların kurulması beklenirken, sarı-lacivertli idarecilerin transferi kısa sürede bitirerek hücum hattına büyük bir dinamizm kazandırmayı amaçladığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de Nene'nin yerine bedava dünya yıldızı
FenerbahçeFutbolDünyaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Nene'nin yerine bedava dünya yıldızı - Son Dakika
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