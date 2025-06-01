Ayvacık\'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde otlukta çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Ayvacık Paşaköy yakınlarındaki otluk bölgede saat 18.14'te yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye helikopter, ilk müdahale aracı, 3 arazöz, hizmet aracı, su ikmal aracı ve toplam 30 personel sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 buçuk hektarlık orman dışı alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.