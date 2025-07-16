Ayvacık'ta Yangın Sonrası Hasar Tespiti Gezgini - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ayvacık'ta Yangın Sonrası Hasar Tespiti Gezgini

Ayvacık\'ta Yangın Sonrası Hasar Tespiti Gezgini
16.07.2025 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Valisi Toraman, yangından etkilenen köylerde incelemelerde bulundu, hasar tespiti yapıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ayvacık ilçesinde yangından etkilenen köyleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Tuzla köyünde konuşlu, Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın yönetim aracına gelen Toraman, burada son duruma ilişkin bilgi aldı.

Vali Toraman, AA muhabirine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 5 ekibin, konut, ahır, samanlık gibi yapı hasarlarını tespit etmek için sahada çalışma başlattığını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 32 personelden oluşan 10 ekibin, hayvan telefleri, ağılların ve yemlerin durumuna ilişkin çalışmayı bugün tamamlayacağını belirten Toraman, "Hasar tespit çalışmaları bugün bitecek, diğer işlemler devam edecek. Ekiplerimiz her türlü ihtimale karşı etrafı çevrelemiş durumda. Tahliyelerin tamamı döndü." diye konuştu.

Gelibolu'daki yangına ilişkin son duruma bakmak için bölgeye gideceğini bildiren Toraman, "Orada bizim açımızdan çok sıkıntı gözükmüyor ama Şarköy tarafında yoğun havadan ve karadan müdahale devam ediyor. " dedi.

Daha sonra Tuzla köyündeki kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Toraman, ardından yangının başladığı Naldöken köyüne giderek incelemelerde bulundu.

Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Hasan Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Erdem Tuğrul Erdoğan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Ahmet Artun da ziyarette hazır bulundu.

Yangında 2 bin balya saman kül oldu

Tuzla köyünde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mediha Pesen, köylerindeki yangının Tuzdağı'nın arkasında başladığını, kısa sürede dağın tepesine ulaştığını anlattı.

Alevlerin hızla evinin ve hayvanlarının bulunduğu bahçeye doğru ilerlediğini belirten Pesen, "Evin içinden çıktık ineklerle koyunlarla. Belki 5-6 kişi zehirlenecektik dumandan. Komşum yangından etkilendi. Yetişemeseydik hayvanların hepsi telef olmuştu. 2 bin balyam gitti. Yemim kalmadı, bir tane balyam yok ineklerime yedirecek." dedi.

Pesen'in dünürü Selahattin Aydın da kendisini aramaları üzerine yardıma koştuğunu söyledi.

Kaynak: AA

Ömer Toraman, Politika, Ayvacık, İtfaiye, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvacık'ta Yangın Sonrası Hasar Tespiti Gezgini - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
Küçükçekmece’de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
İspanya hükümeti Lamine Yamal’ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı İspanya hükümeti Lamine Yamal'ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
TBMM’deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı TBMM'deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
Erzurum’da çocuklar boş arazide el bombası buldu Erzurum'da çocuklar boş arazide el bombası buldu
3 ilde orman yangını Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor 3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis’te bir arada Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis'te bir arada

13:33
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında ceza aldı
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında ceza aldı
12:25
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu İlk vukuatı değil
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil
11:57
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
19:50
Türkiye yangın yeri İki kentte durum vahim
Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim
19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
19:15
AB, İran’a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
AB, İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
18:55
New Jersey’de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
New Jersey'de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
18:45
Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı 117’ye yükseldi
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 117'ye yükseldi
18:29
Adıyaman’da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
Adıyaman'da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
18:19
Ankara Valiliği’nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
18:11
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
18:05
Trump’ın Ukrayna’ya silah desteği sözlerine Kremlin’den ilk yanıt
Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 13:39:29. #7.12#
SON DAKİKA: Ayvacık'ta Yangın Sonrası Hasar Tespiti Gezgini - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.