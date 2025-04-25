Ayvacık\'ta Yeni Muhtar ve Meclis Üyeleri Seçildi

Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde bir yıl süreyle görev yapacak İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarların seçimi yapıldı.

Ayvacık Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, ilçede yapılan yatırım ve çalışmalar sırasında köy muhtarları ve İl Genel Meclis üyeleriyle güzel bir ekip çalışması yapılarak köylerin birçok ihtiyacının giderildiğini söyledi.

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen seçimde encümen üyeliklerine İl Genel Meclis üyeleri Fatih Kocabıyık ve Nizamettin Akça, muhtar üyeliklerine ise Özgür Akkurt ve Umut Güler seçildi.