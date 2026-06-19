Ayvalık'ta 200 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi, yol, kaldırım, meydan ve çevre düzenlemelerini kapsayan yaklaşık 200 milyon liralık yatırım için sözleşme imzaladı. Kent genelinde uygulanacak projeyle ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, kamusal alanların daha modern ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Ayvalık Belediyesi, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek ve kamusal alanların görünümünü yenileyecek yaklaşık 200 milyon liralık yatırım için önemli bir adım attı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, yol, tretuvar, meydan ve çevre düzenleme çalışmalarını kapsayan yatırımın sözleşmesini imzaladıklarını açıkladı. İlk etapta çalışmalar, 150 Evler Mahallesi'nde ve acil öncelikli mahallerde başlayacak. İmzalanan sözleşme kapsamında 2026 yılı sonuna kadar kent genelinde 200 bin metrekare kilit parke taşı döşenecek ve 33 bin 500 metrekare bordür uygulaması gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra meydan ve sokak düzenlemelerinde kullanılmak üzere 6 bin metrekare begonit taş ile 16 bin metrekare bazalt taş temin edilecek. Ayrıca şehir aydınlatmalarında kullanılmak üzere 500 adet, 8 metre yüksekliğinde özel tasarım aydınlatma direği alınacak. Parklanma düzenlemeleri ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla ise 2 bin adet sınır taşı kullanılacak.

Başkan Mesut Ergin, yatırımın kente hayırlı olmasını dileyerek, şöyle konuştu:

"DAHA MODERN BİR KENT İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"Sözleşme kapsamında yıl sonuna kadar; 200 bin metrekare kilitparke taş döşeme yapım işi, 33 bin 500 matrekare bordür döşeme işi, 6 bin metrekare begonit taş alımı, 16 bin metrekare bazalt taş alım işi, parklanma düzenlemelerinde kullanılmak üzere 2 bin adet sınır taşı, şehir aydınlatmalarında kullanılmak üzere özel tasarım 8 metre boyutunda 500 adet şehir aydınlatma direğini kentimize kazandırdık. Ayvalık'ın dört bir yanında daha güvenli ve düzenli yollar, daha modern kaldırımlar ve daha yaşanabilir kamusal alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. Kentimizin altyapısını güçlendiren, estetiğini zenginleştiren ve geleceğine değer katacak bu yatırım Ayvalık'ımıza hayırlı olsun."