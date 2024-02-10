Ayvalık açıklarında Midilli'ye gitmek isteyen 27 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Ayvalık açıklarında Midilli'ye gitmek isteyen 27 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında Midilli\'ye gitmek isteyen 27 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isteyen 27 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, insani yardımların ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

10.02.2024 00:35
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isteyen 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" ile lastik botta göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA

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