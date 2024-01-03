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Ayvalık açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Ayvalık açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 38 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, insani yardımların ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Ayvalık açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
03.01.2024 - 01:32,
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında üç can salında göçmenlerin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "TCSG-905" ile bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38 göçmeni kurtardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA
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Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Sahil Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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