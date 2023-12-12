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Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı, 83 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı, 83 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botlar tespit edildi. 48 düzensiz göçmen Midilli Adası'na geçmeye çalışırken yakalandı, 83 düzensiz göçmen ise kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı, 83 düzensiz göçmen kurtarıldı
12.12.2023 - 00:07,
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Ayvalık açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı, 83 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil güvenlik ekiplerince Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot tespit edildi.

"KB-111" sahil güvenlik botuyla bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 48 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

Ekipler, Ayvalık açıklarında da düzensiz göçmenleri taşıyan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bunun üzerine sahil güvenlik botları "TCSG-905" ve "KB-4510" ile bölgeye yönlendirilen ekipler, 83 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Sahil Güvenlik, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı, 83 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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