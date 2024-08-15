Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 64 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Ayvalık açıklarında düzensiz göçmen taşıyan lastik botların motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Sahil Güvenlik botu "KB-4510", "KB-111" ve "TCSG-8" ile bölgeye ulaşan ekipler, botlardaki 27'si çocuk 64 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek istedikleri anlaşılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Ayvalık açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?