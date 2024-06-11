Ayvalık adalarında çevre temizliğinde mültecilerden geriye kalan 7 bot enkazı çıkarıldı - Son Dakika
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Ayvalık adalarında çevre temizliğinde mültecilerden geriye kalan 7 bot enkazı çıkarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde sahillere vurmuş mültecilerden geriye kalan 7 bot enkazı ve 3 ton atık çöp toplandı. Yüzlerce gönüllü ve kuruluşun katılımıyla gerçekleşen temizlik sonucunda adalar tertemiz hale getirildi.

11.06.2024 13:56
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Ayvalık adalarında çevre temizliğinde mültecilerden geriye kalan 7 bot enkazı çıkarıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının ve Ayvalık Belediyesi'nin organize ettiği Ayvalık Adaları Çevre temizliği etkinliğinde sahillere vurmuş mültecilerden geriye kalan 7 bot enkazı ve 3 ton atık çöp toplandı.

Yüzlerce gönüllü, Ayvalık Belediyesi, Kent Konseyi, Tema Ayvalık, Cunda Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi, Yelken Kulübü'nün yelkencileri, Kratos'un kürekçileri, Cunda Windsörf'ün sörfçüleriyle Ayvalık'ın Adalarına yüzlerce gönüllüyle, onlarca tekne ile çıkarma yapıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Tertemiz adalar için seferber olduk Ayvalık'ımızın Cennet Adalarına çıktık, hepimizin "bir" dünyası var dedik ve adalarımızı dip köşe temizledik" dedi. Altı saat süren temizlik sonucu yaklaşık 3 ton çöp 7 mülteci botu enkazı toplandı.

Pınar, Yellice, Taşlıada, Kara ada, Büyük maden, Küçük maden, Güneş adası ve Yumurta Ada'da yapılan temizliğin ardından, plastik, naylon torbalar, cam atıkları, pet şişeler ve mültecilerden geriye kalan 7 adet bot enkazı teknelere alınarak Cunda (Alibey) Adası'na getirildi ve kamyonlara yüklenerek geri dönüşüm yapılmak üzere götürüldü.

Adalardan çıkan tonlarca çöpün yine herkesi üzüntüye boğduğunu belirten Başkan Ergin, "Denizlerimizi, Adalarımızı, Cennet Ayvalık'ımızın her noktasını birlikte Temiz Tutalım. Başka Ayvalık yok" dedi.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Ayvalık, Adalar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık adalarında çevre temizliğinde mültecilerden geriye kalan 7 bot enkazı çıkarıldı - Son Dakika

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