Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'den, CHP Grup Başkanı Özel'e Ziyaret - Son Dakika
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Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'den, CHP Grup Başkanı Özel'e Ziyaret

15.07.2026 09:07  Güncelleme: 10:13
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, TBMM'de CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek grup toplantısına katıldı ve Özel'e kara kalem portresini takdim etti.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret ederek, CHP Grup Toplantısı'na katıldı.

Ziyaret kapsamında Başkan Mesut Ergin, Ayvalıklı sanatçı Doğan Demir tarafından hazırlanan ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in "Mücadelemiz Memleket Mücadelesidir" sözüyle simgeleşen kara kalem portresini Özel'e takdim etti.

Ankara temasları çerçevesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ile Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'yı da ziyaret eden Ergin, yerel yönetimlerin çalışmaları ve kentlere yönelik projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ergin, halkın beklentilerini ve yerel yönetimlerin önceliklerini her platformda dile getirmeye devam edeceklerini belirterek, "Umudunu büyüten, adaleti güçlendiren ve emeğin hakkını savunan bir siyaset anlayışıyla halkımızın sesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımaya, kentimiz ve ülkemiz için çözüm üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kültür Sanat, Mesut Ergin, Özgür Özel, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'den, CHP Grup Başkanı Özel'e Ziyaret - Son Dakika

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