Ayvalık Belediye Başkanı Ergin: “Doğamızı yeniden yeşertmek için var gücümüzle çalışacağız”

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, orman yangınlarının ardından yayımladığı mesajda, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yangınla mücadelede görev alan tüm ekiplerle gönüllülere teşekkür etti. Ergin, "Doğamızı yeniden yeşertmek, kayıplarımızı telafi etmek ve geleceğimize sahip çıkmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Başkan Ergin, Ayvalık'ta günlerce etkisini sürdüren orman yangınlarının ardından yayımladığı mesajla hem yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti hem de yangınla mücadelede görev alan tüm ekiplere teşekkür etti. Yangın felaketinin Ayvalık ve bölge halkını derinden etkilediğini belirten Başkan Ergin, yaşanan acının ortak dayanışmayla aşılmaya çalışıldığını vurguladı.

Ormanların, doğal yaşamın ve birçok canlının zarar gördüğü yangın sürecinde kurumların ve vatandaşların büyük özveriyle mücadele ettiğini ifade eden Ergin, gece gündüz görev yapan Orman Genel Müdürlüğü personeli, itfaiye teşkilatları, AFAD ekipleri, çevre il ve ilçelerden gelen destek ekipleri, güvenlik güçleri, sağlık çalışanları, belediye personeli, gönüllüler ve destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Yangından etkilenen tüm hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini ileten Ergin, Ayvalık Belediyesi'nin bundan sonraki süreçte de vatandaşların yanında olacağını belirterek, yaraların dayanışma içinde sarılacağını söyledi.

Dayanışmanın Ayvalık'ın en büyük gücü olduğunu dile getiren Ergin, "Birlik olduk, omuz omuza verdik ve bu zorlu günleri birlikte aşmak için mücadele ettik. Şimdi de aynı birlik ruhuyla doğamızı yeniden yeşertmek, kayıplarımızı telafi etmek ve geleceğimize sahip çıkmak için var gücümüzle çalışacağız. Allah bizlere bir daha böyle afet ve acılar yaşatmasın. Geçmiş olsun Ayvalık" ifadelerini kullandı.