Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Yol Yapım Çalışmalarını İnceledi

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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Ergin, "Geçtiğimiz 5 yılda Ayvalık'ta yollarımıza en çok yatırım yapılan dönemi yaşadık. Bu dönem de söz verdiğimiz gibi Ayvalık'ta yapılmayan yol bırakmayacağız, sorunları bir an önce çözeceğiz" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Küçükköy Mahallesi Zeytin Sokak'taki yol yapım çalışmalarını inceledi. Ergin, "Pazar günü dahil yoğun bir tempo ile çevreye rahatsızlık vermeden işlerine devam eden emekçilerimizle ve mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Onları dinledik, sohbet ettik ve önerilerini not aldık" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 9 bin metrekarelik yolun çoğunun tamamlandığını belirten Başkan Mesut Ergin, "Geçtiğimiz 5 yılda Ayvalık'ta yollarımıza en çok yatırım yapılan dönemi yaşadık. Bu dönem de söz verdiğimiz gibi Ayvalık'ta yapılmayan yol bırakmayacağız, sorunları bir an önce çözeceğiz" dedi.