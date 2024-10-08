Ayvalık Belediye Başkanı\'ndan Atatürk Anıtı\'na Saldırıya Tepki

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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bugün ilçedeki Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya tepki göstererek, "Yapılan alçak saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Kurucumuza ve kurucu değerlerimize yapılan en küçük bir saygısızlığın dahi cezasız kalmaması için mücadelemiz devam edecektir. 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyen zihniyetle dün olduğu gibi bugün de mücadelemiz devam edecektir. Yaşasın Atatürk, yaşasın Cumhuriyet" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bugün sabah saatlerinde ilçedeki Atatürk Anıtı'na düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Ergin, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılığımızın nişanesi ve Ayvalık'ımızın simgesi olan Atatürk Anıtı'na zarar vermek amacıyla yapılan alçak saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, birliğimizin ve beraberliğimizin sarsılmaz temeli, Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve onun kurduğu cumhuriyettir.

Her kim ki, her ne şekilde olursa olsun; yokluk, yoksulluk, mahrumiyet içerisinde sahipsiz bırakılmış bir milletin silkinip kendine gelerek emsalsiz bir istiklal mücadelesi ile tarih yazmasına öncülük etmiş, tam bağımsızlık ülküsü ile Türk milletini zafere ulaştırmış eşsiz bir başkomutana, eşsiz bir kahramana saygısızlık, hadsizlik yapma hakkı yoktur, olamaz da. Buna asla izin vermeyiz. Cumhuriyetin, huzurun, barışın ve mutlu insanların kenti Ayvalık'ımızda ve Ayvalık halkı yobazların, meczupların provokasyonuna anında gereken cevabı vermiştir. Alçak saldırıyı gerçekleştiren kişinin cezasını adalet verecektir. Bizler de hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kurucumuza ve kurucu değerlerimize yapılan en küçük bir saygısızlığın dahi cezasız kalmaması için mücadelemiz devam edecektir. Keşke Yunan galip gelseydi diyen zihniyetle dün olduğu gibi bugün de mücadelemiz devam edecektir. Yaşasın Atatürk, yaşasın Cumhuriyet."