Ayvalık Belediye Tiyatrosu 'Hatırla Ey Peri' ile Tiyatroseverleri Büyüledi - Son Dakika
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Ayvalık Belediye Tiyatrosu 'Hatırla Ey Peri' ile Tiyatroseverleri Büyüledi

Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Hatırla Ey Peri' isimli oyun, Karabağlar'da tiyatroseverler tarafından büyük beğeni topladı. Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil Kınay, oyunun duygusal etkisinden bahsederek sanatçılara teşekkür etti.

25.02.2025 10:48  Güncelleme: 11:31
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(İZMİR)- Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun "Hatırla Ey Peri" isimli oyunu, Karabağlar Belediyesi Yıldız Kenter Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Oyun, tiyatroseverlerden tam not aldı.

Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil Kınay tarafından davet edilen Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun sergilediği "Hatırla Ey Peri" isimli oyun, Karabağlar Belediyesi Yıldız Kenter Kültür Merkezi'nde salonu dolduran tiyatroseverler tarafından keyifle izlendi. Oyun sona erdiğinde sanatçılar, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Oyun sonrasında sanatçıları kutlamak için sahneye çıkan Başkan Helil Kınay, "Tiyatro, hayatın tam da gerçekleridir, bize inanılmaz bir gece yaşattınız, hepinizi kucaklamak istiyorum, ben de babamı, alzheimer hastalığı nedeniyle kaybettim. Bu gece her şeyi yeniden yaşadım. Her şey yeniden yaşandı" diye konuştu.

Oyunun yönetmeni Erkan Cılak da "Sayın başkanım ben dedemi Karabağlar sokaklarında bu hastalık nedeniyle çok aradım ve sonunda kaybettik. Bu oyunu hazırlarken hep Karabağlar'da yaşadıklarım aklıma geldi, benim için de çok zor bir geceydi " dedi.

Duygusal anlar yaşayan Başkan Kınay, "Bu oyunu ve bütün oyunlarınızı bekliyorum, çok başarılı bir ekipsiniz, umarım aynı yapılanmayı Karabağlar'da da başarmak için yola çıktık ve başarırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayvalık Belediye Tiyatrosu 'Hatırla Ey Peri' ile Tiyatroseverleri Büyüledi - Son Dakika

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